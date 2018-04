Senado briga, a Justiça paga

O tiroteio interminável no Senado está fazendo estragos no Judiciário e no Ministério Público, onde começam a faltar… braços.

O Conselho Nacional de Justiça tem hoje apenas três dos 15 titulares. Já o do Ministério Público tem um, de 14.

O que o Senado tem com isso? É que lhe cabe aprovar as indicações dos novos nomes para tantas vagas. No momento, ele tem mais o que fazer – inclusive entrar no recesso de julho.

