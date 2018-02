Sempre à frente

Renan Serrano é a nova aposta brasileira no que diz respeito a t-shirts. O estilista, dono da marca TRENDT, acaba de receber convite da multimarcas LuisaViaRoma para vender suas camisetas na Itália. “Nasci em uma estamparia no Brás. E, desde cedo, aprendi a antecipar tendências”, explica. Renan atribui a esse “olhar no futuro” o sucesso que suas peças fazem mundo afora. Além da Itália, o jovem estilista vende em NY, Londres, Paris e até no Japão. Uma curiosidade: suas peças são unissex.

