A florista Suzana Galvão, há 25 anos no mercado, faz um alerta: as marcas Bothanica Paulista, Bothanica Rosiers e Bothaniqueta não têm qualquer relação com a recém-criada Bothanique – motivo de matéria ontem nesta coluna.

A marca é alvo, inclusive, de ação judicial por parte de Galvão.