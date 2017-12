Os 60 anos de lançamento de Grande Sertão: Veredas e os 70 de Sagarana levaram o Instituto de Estudos Brasileiros a promover, com a USP, o evento “Infinitamente Rosa” – homenagem a João Guimarães Rosa. Entre as palestras, A Travessia do Sertão por Martius e por Riobaldo. Na FAU, dias 13, 14 e 15.

