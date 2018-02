Semana das artes

Como parte da exposição Feito por Brasileiros – que abre terça no antigo Hospital Matarazzo – Baixo Ribeiro está gravando os testemunhos de pessoas que nasceram na maternidade. Ao todo, 500 mil paulistanos nasceram lá.

Cerca de 80% do financiamento da mostra vem do próprio Grupo Allard; os outros 20%, de patrocinadores via Lei Rouanet e Proac. Entre os principais, Bradesco e Pernod Ricard.

Douglas White, artista londrino que participa da mostra, pretende voltar ao Brasil – mas não no verão: “Se no inverno já é quente assim…”.

Paulo Bruscky realiza, amanhã, a performance Carregadores de Espelho nos arredores do MAM, da marquise e do prédio da Bienal. São oito ações de interação, refletindo os visitantes.