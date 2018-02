Semana das artes

Chamou atenção, anteontem, durante o tradicional jantar da Bienal que antecede a abertura da exposição, a presença de uma… bicona. A ‘estranha no ninho’ se sentou à mesa principal, onde estavam, entre outros, Luis Terepins, Marta Suplicy, Fernando Haddad e Andrea Calabi. Abordada pelo cerimonial, afirmou ser filiada ao PT. Não colou. Alegou, então, ser amiga de Márcio Toledo (marido de Marta), que nunca a viu na vida. Por fim, se disse conhecida de Calabi – que tampouco sabia quem era a moça.

Recusando-se a sair, degustou todos os pratos servidos.

Artes 2

Depois de um ano e meio no Brasil, o curador escocês Charles Esche elegeu um de seus locais preferidos em SP: o Sarau do Charles, na favela do Moinho.

Tanto gostou que incluiu alguns na programação da Bienal.

Artes 3

Depois da polêmica envolvendo boicote à mostra, os ânimos estavam calmos no jantar da Fundação (fotos ao lado). A montagem arquitetônica foi das mais elogiadas dos últimos anos.

Por outro lado, alguns curadores estavam inconformados com o carpete instalado especialmente para o evento, que ‘escondeu’ o belo piso do prédio.