A Intrínseca comprou os direitos do livro Spinster, de Kate Bolick. Na publicação – que deve sair no segundo semestre –, a jornalista e crítica cultural busca explicar, a partir de sua própria história, por que permanece solteira, a exemplo de muitas mulheres americanas.

O livro teve como ponto de partida o texto All the Single Ladies, que Kate escreveu para o The Wall Street Journal.