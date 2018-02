Mantega ouviu com atenção ontem, no Iedi, dez pontos apresentados pelos empresários durante quatro horas de almoço em São Paulo. A percepção geral foi de que o ministro da Fazenda está alinhado com as colocações. A diferença? O timing de Mantega.

