Christian Louboutin arranjou um jeito criativo de homenagear a Copa no Brasil. Apaixonado pelo País, inaugura, semana que vem, vitrine com elementos do futebol – escudos de times, holofotes, grama artificial etc. Ao invés de chuteiras, seus famosos sapatos de solado vermelho.

A instalação poderá ser vista em suas lojas de SP e Brasília – assim como na masculina de Nova York e na feminina de Miami.