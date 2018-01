Sem presidenciáveis ou divas, o destaque do segundo dia, no camarote do governador, foi o “mangueirense de carteirinha” Daniel Scioli, governador de…Buenos Aires. “Torço pela Mangueira porque é onde está a mulher do Cabral.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.