Sem success

Em com um acordo, Eike Batista desfez acerto com a Success For Kids Brasil. Dos R$ 12 milhões prometidos quando da passagem de Madonna por aqui, em 2010, o empresário depositou… R$ 1 milhão.

Explicação? Segundo a ONG, houve mudança de foco no processo, e Eike desistiu.

Success 2

Não há notícia de que Madonna, de volta hoje ao País, vá repetir apelos para contribuições em prol da SFK – como fez há dois anos, quando doou US$ 1 milhão.

A ONG avisa: o dinheiro de ambos ajudou 6 mil alunos de escolas da rede pública.