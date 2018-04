André Fischer, diretor do site gay Mix Brasil, comentou a eliminação de Ariadna na primeiro paredão do BBB, anteontem. “Foi prova da caretice e atraso do público brasileiro, já que edições internacionais do programa tiveram transexuais bem aceitas”, acredita.

Fischer cita, porém, erro de estratégia. “Ela poderia ter se revelado na casa. Assim, o receio dos outros pareceria preconceito e, talvez, não a levassem ao paredão”.