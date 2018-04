A bancada do PT na Câmara dos Deputados não teve tempo de curar a ressaca do ano novo e do coquetel da posse de Dilma.

Anteontem, pontualmente às 9 da manhã, estavam todos reunidos para reavaliar a estratégia da eleição de Marco Maia (PT-RS) para a presidência da Casa. Arlindo Chinaglia e João Paulo Cunha foram escalados para fazer o meio campo com a bancada dos “magoados”.