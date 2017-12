Filhos de mulheres vítimas de violência doméstica têm agora seus dados ocultados do sistema da Secretaria de Educação do Estado. O pedido é da Defensoria Pública de SP, após um agressor localizar a mulher por meio de dados dos filhos, gravados no sistema de matrícula escolar.

No novo modelo, só uma pessoa da delegacia de ensino poderá acessar os dados do aluno.