Sem patrocínio, Lícia Fábio monta QG de carnaval em Salvador

A promoter Lícia Fábio não montará seu tradicional camarote de carnaval em Salvador esse ano. Faltou patrocínio.

Entretanto, conseguiu apoio para um QG de entretenimento com atrações carnavalescas, baile de máscaras, roda de samba e comida dos mais tradicionais restaurantes da cidade.

A casa Bem Bahia vai funcionar das 14 horas à meia-noite.

Obscuros

A partir de problemas detectados no DF, no Rio e no Rio Grande do Sul, o MinC decidiu montar força-tarefa para passar a limpo p uso de verbas em 3,6 mil pontos de cultura pelo País.. São muitos recursos repassados e não distribuídos… mas também não devolvidos.

Mais cultura

A Prefeitura vai oficializar a concessão de três terrenos para o Sesc por 99 anos. Nos moldes do Sesc Parque Dom Pedro II. Um deles, no Ipiranga, será para ampliação da unidade já existente.

Os outros dois, para novas unidades em São Miguel Paulista e Pirituba. As unidades da Paulista e da 24 de Maio abrem este ano.