O Vem Pra Rua e outros movimentos preparam ato de apoio a Sérgio Moro amanhã, em São Paulo. O juiz da Lava Jato estará com a mulher, Rosângela, na Cultura do Conjunto Nacional para o lançamento de Bem Vindo ao Inferno– que conta a história de Vana Lopes, uma das vítimas de Roger Abdelmassih. Os dois assinam o prefácio do livro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.