Apesar do atual desinteresse dos estrangeiros em ativos por aqui, o Groupe Up – terceira maior empresa no mundo de cartões e vouchers de refeição e alimentação – acaba de comprar a Valemais.

Assessorado pela Brasilpar.

Sem medo 2

A UP já é dona da Planvale, adquirida recentemente, segundo informa Gustavo Vale, da Brasilpar.

