Ayres Britto, aliás, precisou usar seu gabinete do CNJ para despachar ontem por causa do incidente dos caças, que estilhaçou os vidros do STF domingo.

A administração do tribunal está calculando os prejuízos.

Sem janelas 2

Outros ministros do Supremo levantaram as mãos para o céu.

Pior seria se tivesse acontecido durante o julgamento do escândalo, que começa dia 2 de agosto.