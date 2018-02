Michel Temer ouviu do emir de Dubai, Mohammed Al Maktoum, justificativa para não participar dos leilões de concessão de aeroportos no Brasil – “insegurança jurídica”. O vice prometeu analisar a situação e fez convite oficial para que o xeque venha ao País.

Vale lembrar: o aeroporto de Dubai é considerado o melhor do mundo, e o emir é dono do fundo Mubadala, investidor das empresas do Grupo X.