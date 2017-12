Vint Cerf, vice-presidente do Google, foi derrubado por… uma impressora. Olhando para Dilma enquanto lia seu discurso, ontem, no fórum NETMundial – no qual a presidente assinou, de forma simbólica, o Marco Civil da Internet –, ele, de repente, parou: “Não imprimiu até o fim”, explicou o executivo ao microfone.

E assim, pela metade, encerrou sua fala no evento.