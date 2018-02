Sem high line

O futuro do Minhocão continua na pauta do paulistano. No site colaborativo Sampa Criativa, por exemplo, existem pelo menos 5 propostas de revitalização do Elevado Costa e Silva.

Além das já conhecidas ideias de transformá-lo em parque linear – com direito a ciclovia e área de lazer –, há sugestões para demolir a obra ou implementar uma área de Zona Azul na calçada logo abaixo do viaduto, hoje usada como “abrigo” por moradores de rua.

Indagada, a Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura afirma que a demolição do Minhocão era uma das diretrizes presentes nos estudos da operação urbana Lapa-Brás.

Entretanto, o projeto está dentro do perímetro do Arco Tietê, em fase de chamamento público – no qual empresas da iniciativa privada são convidadas a apresentar propostas urbanísticas.

Ainda segundo a secretaria, ao final desse procedimento, acredita-se que poderão surgir propostas para o elevado – levando em conta a viabilidade econômica e o consenso entre todas as partes que sofrerão impacto direto da reurbanização: moradores, investidores, empreendedores privados e as diversas esferas de governo.