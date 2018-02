Que norma? O Brasil ampliou as exigências no quesito resistência ao fogo. Para evitar incêndios como o de novembro do ano passado, no estádio do Benfica, em Portugal.

