Foi montada comissão de defesa do Belas Artes encabeçada por Nabil Bonduki e Rubens Rewald. Propuseram à Câmara audiência pública com o Conpresp para discutir o tombamento do prédio.

Em paralelo à mobilização, o dono do cinema, André Sturm, teve reunião ontem e terá outra hoje com o proprietário do imóvel.