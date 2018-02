Agora que o governo melhorou a taxa de retorno dos projetos de concessões de rodovias, o processo vai andar? Não exatamente.

Segundo se apurou no mercado, os interessados acham que pelo menos duas premissas precisam ser acertadas. Têm dúvidas se o financiamento sai da forma que Brasília diz que sairá; e acham que o cálculo do fluxo de tráfego foi superestimado pelo governo, impactando negativamente no investimento.

Sem festa 2

Um grande teste – se a nova fórmula de concessão vai funcionar ou não – terá início na semana que vem. Integrantes do governo Dilma fazem roadshow por Canadá e Estados Unidos, para vender seus projetos rodoviários.

No seminário em NY, quarta, os brasileiros sentirão a reação. Será a segunda rodada feita para expor o processo.

Na primeira, ano passado, não houve interessados.