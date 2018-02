Carlos Ayres Britto ficará na capital federal em julho. Cabe ao presidente do STF julgar pedidos urgentes durante o recesso.

Às vésperas do mensalão, além de se preparar para o longo julgamento, o ministro estuda a apresentação de medidas para agilizar decisões – tanto do Supremo quanto do Conselho Nacional de Justiça, que também é comandado por ele.

As propostas precisam ser aprovadas por seus pares em sessão administrativa para que possam entrar em vigor.