Sem faxina?

Falando nisso, petistas se queixam de como Dilma vem tratando Edison Lobão, citado por Paulo Roberto Costa como um dos beneficiários do esquema de corrupção na estatal. O ministro estaria na lista de “protegidos”.

Lembram: a presidente disse que aguardaria as informações oficiais para tomar uma atitude – ao contrário da “faxina” do primeiro ano de seu mandato, que derrubou, entre outros, Antonio Palocci.

Amém

Quando a lista do ex-diretor da Petrobrás veio à tona, no fim de semana, Lobão estava em uma missa na cidade de Coelho Neto, no Maranhão. Para ajudar o filho, Edinho, na campanha ao governo.