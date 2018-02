Solução puramente técnica evitaria toda a polêmica em torno da revisão do processo do mensalão no STF, a cargo de Ricardo Lewandowski.

Para cumprir cronograma acordado entre seus pares e colocar a ação em pauta em 1º de agosto, o ministro poderia simplesmente liberar o caso para julgamento – e, depois, apresentar a revisão junto com seu voto. “Ele não está com a faca no pescoço”, afirma um dos integrantes do Supremo.