Dilma foi convencida por Lula. Segundo se apurou junto a empresário próximo do ainda presidente, se a candidata sair vencedora do pleito hoje, ela vai se esforçar para tentar manter intacta a área econômica do governo. Com Guido Mantega na Fazenda, Paulo Bernardo no Planejamento e Henrique Meirelles no Banco Central.

Pelo menos nos primeiros seis meses, evitando qualquer marola que possa ter impacto negativo no País.