Em conversa com executivos da Petrobrás, Pedro Parente confirmou que a estatal está sim, por meio de seus advogados nos EUA, buscando “o melhor acordo para a empresa” no âmbito da Justiça do país – onde foi parar por causa da Lava Jato.

Mas descartou qualquer número preliminar, como a multa que vem sendo alardeada, de US$ 7 bilhões. “É especulação.”