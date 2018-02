Dilma não foi informada antes sobre o conteúdo da cartilha, distribuída ontem, que reage às denúncias de corrupção contra integrantes do PT. O documento vinha sendo produzido desde setembro em reuniões no diretório nacional e no Instituto Lula.

Uma liderança do partido repetiu fala recente de Rui Falcão ao comentar o episódio: “Somos o partido do governo, mas não somos governo”.