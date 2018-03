Carlos Nuzman organiza festa oficial de um ano antes da Olimpíada. Dia 5, no Rio, com a presença de Dilma. Curiosidade no mundo dos esportes: exige-se traje social — isto é, gravata.

