No silêncio do Teatro Bradesco, na sexta, Wanessa Camargo atendeu seu celular no início do terceiro ato do Balé Bolshoi. Para dizer ao interlocutor que “a peça de teatro começou”.

