O Conar recomendou a alteração dos dizeres do anúncio de certo produto. Ele promete aumentar os seios em quatro centímetros, no prazo de seis semanas. Como a Anvisa proibiu que isso fosse estampado no rótulo da loção, o órgão considera que o fabricante tem que seguir a mesma regra nas suas peças publicitárias.