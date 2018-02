O grupo Tears for Fears faz show fechado, hoje à noie, no Expo Transamérica. Parte das ações do fim de semana do GP Brasil de Fórmula 1. Iniciativa da Raízen, que representa a Shell no País.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.