Foi só Wellington Dias, governador do Piauí, abrir licitação para saneamento, em Teresina, que três concorrentes se uniram. Insatisfeitos com a condução do processo, entraram com recursos. Dois administrativos e um judicial.

