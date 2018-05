Sem casamento

Players do mercado privado, interessados em investir na infraestrutura dos aeroportos, olharam com uma certa desconfiança para a proposta do governo Dilma de abrir a possibilidade para empresas nacionais e internacionais entrarem no jogo, exclusivamente em parceria com a Infraero. Mesmo que a estatal participe como minoritária. Um deles classificou a proposta como uma “colcha de retalhos”.

Vários são os motivos. Os principais? Primeiro: fator tempo do processo. E segundo: a situação financeira da empresa do governo, que até pode melhorar com a realização de abertura do capital. Mas não resolve o problema urgente da Copa 2014.