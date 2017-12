Um simples cadastro pode resolver problema crítico da telefonia brasileira: os abusos das empresas de telemarketing. Pelo projeto de lei que tramita na Câmara (e deve ser votado no começo do ano), bastará ao consumidor registrar seu número no serviço – e estará livre da encheção.

Companhias que desrespeitarem a regra pagarão multa de R$ 10 mil por infração.