Consta que o PSB, do vice Márcio França, se unirá aos acionistas minoritários da Cia. Docas do Estado de SP para pedir, na Justiça, a anulação do novo estatuto da empresa, recém-aprovado pelo conselho de administração.

Problema? O texto aboliu antiga exigência de que 63% dos postos de confiança sejam de funcionários de carreira.