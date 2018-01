Rodrigo Janot ajuizou no STF ação de inconstitucionalidade contra a norma que torna obrigatória a inclusão da Bíblia em bibliotecas e escolas públicas do País. A exigência vigora no Rio, Amazonas, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

A lei, segundo o procurador-geral, “ofende o princípio de laicidade estatal”.