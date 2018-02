A produção do Encontro com Fátima Bernardes anda preocupada com o final do ano letivo. É que mais crianças em casa pela manhã tendem a aumentar o ibope dos programas infantis que concorrem com a apresentadora da Globo.

No último feriado, por exemplo, Fátima ficou 4 pontos atrás de Bom Dia e Cia., do SBT.