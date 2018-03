Sem açúcar

Pelo que esta coluna apurou ontem, conselheiros do Pão de Açúcar, que assistiram à reunião do conselho consultivo, não gostaram da atitude de Jean-Charles Naouri, do grupo Casino.

O francês deixou claro, ali, acreditar que alguns dos presentes não entendem nada de varejo. Dois deles, inclusive, retrucaram agressivamente, na mesma moeda.

Naouri alertou que não quer briga, só não aceita a fusão. E destacou que, entre todos os envolvidos, o que melhor conhece o mercado europeu é ele. Abilio Diniz e André Esteves não estariam lhe dando esse crédito.

Onde se deu o encontro? Na sede do Pão de Açucar, em São Paulo. E Naouri está hospedado no Hotel Fasano.