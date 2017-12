Selton Mello tem projeto novo no forno. O ator, que curtiu o carnaval no Rio, participará de um longa-metragem, Soundtrack, ao lado de Seu Jorge.

“É um trabalho que conta a história de um cientista e de um artista. Eu faço o artista”, comentou o ator com a coluna. “É da mesma dupla de roteiristas com os quais já trabalhamos. É o projeto do meu ano, estou muito animado”, disse