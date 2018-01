A nova minissérie da Globo, Treze Dias Longe do Sol, traz de volta à telinha Selton Mello – no papel do engenheiro de um prédio que desaba deixando vários soterrados. No elenco, também Lima Duarte, Carolina Dieckmann e Deborah Bloch.

A produção, que estreia segunda-feira, é uma parceria com a O2 Filmes e tem direção artística de Luciano Moura.