Seleção no olhar

Olívia Vianna sempre gostou de reunir imagens do universo de arquitetura, decoração e design. O hobby virou coisa séria: a In and Out Decor, plataforma de referência de trabalhos da área.

A história começou com uma Instagram que tem, hoje, 450 mil seguidores. A designer, no entanto, viu que precisava organizar a curadoria em um site onde o público pudesse pesquisar por ambiente, arquiteto, país etc. “Não são só profissionais que procuram a plataforma, mas pessoas que simplesmente gostam de ver espaços bonitos e procuram ideias para mudar suas casas.”