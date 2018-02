Um grafite gigantesco do médico Emílio Ribas segurando um preservativo vai ocupar o muro do hospital que leva o nome do sanitarista, no Pacaembu.

A obra, do artista Ricardo Pennino, integra campanha de mobilização contra a Aids divulgada na rede com a hashtag #sejoganaprevenção. O trabalho será apresentado no dia mundial de combate à doença – 1.º de dezembro.