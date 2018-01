Não havendo impedimento dos três advogados cotados para compor a equipe de defesa de Dilma – Alberto Toron, Fábio Tofic Simantob e Pierpaolo Bottini –, cada um ficará responsável por uma parte da defesa.

O impeachment (ao lado de Cardozo), a defesa de Dilma no inquérito sobre obstrução da Justiça – no caso, pela tentativa de empossar Lula como ministro – e por fim a defesa do próprio Cardozo no mesmo inquérito, já que ele também foi indiciado por Rodrigo Janot.