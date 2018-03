Alberto Toron conseguiu quarta-feira, no TRF de Porto Alegre, habeas corpus revogando a segunda prisão preventiva de Ricardo Pessoa, da UTC. Ela foi decretada porque um dos advogados da empresa teria estado com José Eduardo Cardozo para, supostamente, influenciar no processo.

Falta agora suspender o primeiro pedido de prisão preventiva para que Pessoa saia do encarceramento.