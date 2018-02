Fernando Landgraf, do IPT, esteve ontem no Auditório Simon Bolívar, no Memorial da América Latina. O espaço, que pegou fogo em novembro de 2013, receberá o radar GPR, que avaliará se o incêndio alterou o concreto e se o prédio tem condições estruturais para ser recuperado.

A Cia de Obras e Serviços do governo paulista já foi acionada para gerenciar a reforma assim que o instituto entregar o laudo final.