Para a estilista Daniella Helayel, radicada em Londres – que fez vestido de noivado de Kate Middleton –, a vitória do Brexit anteontem, no Reino Unido, foi “um horror”. À coluna, a moça informou: “Já assinei nova petição por um novo referendo, e amigos meus fizeram o mesmo”.

Ela descreveu o cenário: “Os mais intelectualizados votaram para ficar na EU e os jovens também. Mas as pessoas no campo e os idosos votaram em massa no Brexit. Agora, é esperar para ver”.