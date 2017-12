Segunda casa

Thomaz Saavedra está trabalhando hoje, em plena Páscoa, e também estará ativo no 1º de Maio. O curador, colecionador e galerista quer deixar tudo pronto o mais rápido possível para inaugurar seu novo espaço, na Praça Benedito Calixto. “É reforma rápida, porque são 140 m² sem uma única pilastra e quero que se pareça com um caixote branco, mesmo”, explica. Lá Thomaz terá em exposição mobiliário essencialmente nacional – de design contemporâneo, em sua maioria. O coquetel de inauguração ainda não tem data definida, mas o carioca – representante da casa de leilão inglesa Bonhams – confessa que ficaria muito feliz se pudesse receber os amigos ainda em maio. E quanto a sua célebre loja na Rua João Moura? “Ficará com menos cara de casa decorada. E manterei lá meu escritório. É mais prático.”

